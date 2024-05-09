Логистика, туризм, трудовая миграция. Шавкат Мирзиёев наметил приоритетные направления сотрудничества с ЕАЭС

В начале своего выступления глава нашего государства поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. Он также поздравил всех участников заседания с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне и десятилетием учреждения Евразийского экономического союза.