Логистика, туризм, трудовая миграция. Шавкат Мирзиёев наметил приоритетные направления сотрудничества с ЕАЭС

Во встрече, прошедшей под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, также участвовали руководители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, в качестве представителя государства-наблюдателя также участвовал главы Кубы. Здесь также присутствовали председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В начале своего выступления глава нашего государства поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. Он также поздравил всех участников заседания с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне и десятилетием учреждения Евразийского экономического союза.
Лидер Узбекистана отметил, что в нынешних реалиях поддержка и стимулирование торгово-экономических связей наших стран, продвижение проектов кооперации и создание условий для роста взаимных инвестиций имеют первостепенное значение. В качестве примера такого сотрудничества президент привел ставшую традиционной международную выставку «Иннопром», которая успешно состоялась в прошлом месяце в Ташкенте.
Он выразил намерение расширять данную площадку и привлекать все большее число компаний, в том числе из других стран-партнеров — Кубу, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Монголию, Вьетнам и Индонезию.
Также на встрече Шавкат Мирзиёев предложил подготовить новый комплексный план совместных мероприятий между правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссией на среднесрочную перспективу.
«Уверены, что эффективной реализации данного документа будет служить скорейшее принятие механизма, регламентирующего вопросы полноценного участия государств-наблюдателей в проектах», — подчеркнул глава Узбекистана.
В целях упрощения процедур транзита предложено разработать комплекс мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС..
Особое внимание глава нашего государства уделил поддержке проектов промышленной кооперации и программ локализации производства востребованной продукции. Предложено разработать отдельную «дорожную карту» в этом направлении, предусмотрев размещение новых мощностей в индустриальных зонах и технопарках, совместно создаваемых в регионах наших стран.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев отметил необходимость расширения сотрудничества с органами ЕАЭС по таким важным направлениям, как:
развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение «зеленых» и водосберегающих технологий, поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров;
выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата;
формирование благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам;
разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена.
Также 8 мая состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Владимиром Путиным. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества.