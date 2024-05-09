МИД заявил, что Россию вынуждают усиливать ядерное сдерживание

Замглавы МИД в ответ на вопрос о возможности пересмотра ядерной доктрины России с внесением в нее допущения превентивного удара подчеркнул, что Москва не видит оснований для изменения своей политики в области ядерного сдерживания, хотя обстановка при этом меняется. Это требует постоянного анализа, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями в безопасности, сказал он.