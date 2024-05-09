МИД заявил, что Россию вынуждают усиливать ядерное сдерживание

«Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью принимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания», — подчеркнул он. По словам Рябкова, учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия являются элементом таких усилий.
Замглавы МИД в ответ на вопрос о возможности пересмотра ядерной доктрины России с внесением в нее допущения превентивного удара подчеркнул, что Москва не видит оснований для изменения своей политики в области ядерного сдерживания, хотя обстановка при этом меняется. Это требует постоянного анализа, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями в безопасности, сказал он.
6 мая Минобороны сообщило, что начата подготовка к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Их проведут с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и флота. Опрошенные РБК эксперты подчеркнули, что Россия проводит периодически подобные учения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что учения связаны с заявлениями официальных западных лиц по поводу отправки контингентов на Украину. По словам представителя Кремля, речь идет о заявлениях французского президента Эмманюэля Макрона, «представителей сената США» и «британских представителей».
Дискуссия по поводу отправки западных войск на Украину началась после того, как президент Франции не исключил это в конце февраля. В марте Макрон говорил, что Парижу может однажды потребоваться провести военную операцию на Украине против России. Позже в интервью изданию The Economist Макрон назвал два условия для отправки военных контингентов — прорыв фронта и соответствующий запрос Украины.
Слова Макрона критиковали в России и опровергали на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс не намерен размещать свои военные силы на Украине. Кремль предупреждал, что конфликт России с блоком будет неизбежен, если войска стран НАТО появятся на Украине.