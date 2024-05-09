Залужного уволили с военной службы и назначили на новый пост за рубежом

Залужный был главкомом с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, после чего назначили послом в Великобритании. Сегодня президент подписал указ о назначении послом. О планах назначить Залужного на эту дипломатическую должность еще два месяца назад сообщал МИД Украины, тогда же Киев направил Лондону соответствующие документы.