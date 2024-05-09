Путин признал сложность взятия села Бердычи в Донбассе

Минобороны доложило о взятии Бердычей под контроль российских сил 2 мая. Село находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км на севере от Авдеевки, которая была взята в феврале 2024 года. По состоянию на 2001 год население Бердычей составляло 267 человек.