С докладом о взятии населенного пункта перед главой государства выступил командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.
«Добрали все-таки Бердычи, сложно было», — сказал Путин во время доклада полковника.
В ответ Халиков ему заявил: «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше».
Минобороны доложило о взятии Бердычей под контроль российских сил 2 мая. Село находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км на севере от Авдеевки, которая была взята в феврале 2024 года. По состоянию на 2001 год население Бердычей составляло 267 человек.