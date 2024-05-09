Президент Кубы пожелал России успехов в военной операции

Диас-Канель прибыл в Москву 7 мая. 8 мая он присутствовал на заседании Высшего евразийского экономического совета (Куба — страна-наблюдатель при ЕАЭС). Диас-Канель отметил, что впервые принимал участие в саммите ЕАЭС очно, до этого в течение нескольких лет он общался с лидерами государств объединения по видеосвязи.