Лукашенко попросил силовиков «присмотреть» за польским судьей

Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы, на пресс-конференции в Минске 6 мая он отказался от должности и попросил политического убежища в Белоруссии. Решение уйти в отставку он назвал выражением протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».