США не продвинулись в вопросе конфискации российских активов

Bloomberg 4 мая сообщил со ссылкой на источники об обсуждении в G7 плана США выделить Украине $50 млрд — затраты собираются покрыть за счет прибыли от российских активов. Вашингтон настаивает на том, чтобы решение по этому вопросу было принято в июне на саммите G7 в Италии. Если соглашение будет достигнуто, то оно заменит план ЕС по выделению помощи Украине два раза в год, исходя из полученной непредвиденной прибыли от активов России, сказали источники агентства.