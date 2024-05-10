В Турции вслед за США и ЕС допустили запрет TikTok

«Есть очень серьезная критика, особенно в отношении обмена контентом на этой платформе. <…> В Америке запретили TikTok. Мы против запретов, но в Турции это закончится запретами. Потому что, к сожалению, здесь такие отношения, в которых мы никогда не сможем добиться успеха ни словами, ни советами, ни просьбами», — сказал он.