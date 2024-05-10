Боррель сделал неожиданное заявление о России



«Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, потому что у него нет никакой заинтересованности в этом», — сказал он.



Ранее председатель КНР посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Пекин поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Москвой, и Киевом.