Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до 2030 года

Программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин на заседании в Госдуме, где рассматривается его кандидатура на пост главы правительства.
Власти запустят национальный проект «Семья», где «сохранятся самые востребованные существующие механизмы», в том числе маткапитал, сообщил Мишустин.
И.о. премьера отметил, что маткапитал предоставляется по факту рождения ребенка, «без сбора документов» и личного участия родителей, «которым в такой период совсем не до бумажных процедур». По словам премьера, в подобный формат, когда помощь оказывают автоматически, перевели около 40 федеральных мер, и до конца года распространят его на оставшиеся.
В 2024 году на социальные меры поддержки семей в бюджете предусмотрено около 3 трлн руб., сообщил Мишустин.
Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев.
Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.
Продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года предлагал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Сейчас она действует до конца 2026-го. В начале марта группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который подразумевает, что программа будет бессрочной.
По данным Минтруда, в 2023 году самыми популярными направлениями расходования средств маткапитала стали улучшение жилищных условий (677 тыс. семей), ежемесячная выплата на ребенка до трех лет (415 тыс. семей) и образование (376 тыс. семей).