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Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до 2030 года

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году, продлить ее до 2030-го ранее предлагал Владимир Путин. В 2024-м на поддержку семей из бюджета выделят около 3 трлн руб., сообщил Мишустин.

Источник: Агентство «Москва»

Программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин на заседании в Госдуме, где рассматривается его кандидатура на пост главы правительства.

Власти запустят национальный проект «Семья», где «сохранятся самые востребованные существующие механизмы», в том числе маткапитал, сообщил Мишустин.

И.о. премьера отметил, что маткапитал предоставляется по факту рождения ребенка, «без сбора документов» и личного участия родителей, «которым в такой период совсем не до бумажных процедур». По словам премьера, в подобный формат, когда помощь оказывают автоматически, перевели около 40 федеральных мер, и до конца года распространят его на оставшиеся.

В 2024 году на социальные меры поддержки семей в бюджете предусмотрено около 3 трлн руб., сообщил Мишустин.

Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев.

В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб.

Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года предлагал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Сейчас она действует до конца 2026-го. В начале марта группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который подразумевает, что программа будет бессрочной.

По данным Минтруда, в 2023 году самыми популярными направлениями расходования средств маткапитала стали улучшение жилищных условий (677 тыс. семей), ежемесячная выплата на ребенка до трех лет (415 тыс. семей) и образование (376 тыс. семей).

Мишустин Михаил
Госдума