Болгария оформляет россиянам шенгенские визы

В апреле дипмиссия Болгарии в России сообщила, что со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам. В среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария все еще не выдает россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в другие страны соглашения, несмотря на то, что выдача их должна была начаться еще в начале апреля.