«Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения», — сказали в диппредставительстве.
В апреле дипмиссия Болгарии в России сообщила, что со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам. В среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария все еще не выдает россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в другие страны соглашения, несмотря на то, что выдача их должна была начаться еще в начале апреля.
Еврокомиссия рассчитывает, что решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет принято уже в в этом году.
Как сообщали ранее европейские СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.