Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил о том, что российские подразделения начали наступление в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова. При этом Зеленский затруднился сказать, какими силы действуют со стороны России.