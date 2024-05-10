Южная Корея может привлечь спецназ к охране границы с КНДР

По данным агентства, после объявления о выходе из межкорейского военного соглашения 2018 года КНДР начала восстанавливать разрушенные в соответствии с договоренностями сторожевые посты и к настоящему моменту фактически завершила необходимые работы.
Южнокорейские военные также ведут работу по восстановлению собственных 11 постов, которые были взорваны или оставлены, однако на строительство полноценных бетонных укреплений уйдет значительное время. Поэтому для усиления безопасности военных, несущих караульную службу в условиях сооружения временной инфраструктуры, к дозорным операциям в ДМЗ могут привлечь подразделения спецназа.
Рёнхап отмечает, что обычно караульную службу в демилитаризованной зоне несут разведывательные батальоны и другие подразделения, относящиеся к какой-либо дивизии, поэтому задействование полков спецназа, находящегося в прямом подчинении руководства армейского корпуса, является крайне нехарактерным.
В Объединенном комитете начальников штабов агентству не стали комментировать возможность размещения в ДМЗ армейского спецназа, заявив лишь, что рассматривают различные варианты обеспечения функционирования восстанавливаемых сторожевых постов с учетом наличия необходимых кадров в каждом конкретном подразделении.
В ноябре прошло года министерство обороны КНДР по поручению Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи представило «принципиальную позицию» о том, что с нынешнего момента «не считает себя связанным» межкорейским соглашением в военной области от 19 сентября 2018 года и немедленно восстанавливает все военные меры, которые ранее были приостановлены.
В частности, КНДР отказывается от соблюдения мер, нацеленных на предотвращение военных столкновений на земле, в море и воздухе, и разместит на передовой в районе военно-демаркационной линии «более мощные вооруженные силы и новейшую военную технику».
Заявление Пхеньяна последовало за решением Южной Кореи приостановить действие отдельных положений военного соглашения, касающихся ограничений на полеты разведывательной авиации в пограничных районах, в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника.
«Соглашение в военной области для исполнения исторической Пханмунчжомской декларации» было подписано 19 сентября 2018 года во время второго межкорейского саммита в Пхеньяне и предполагает целый ряд мер для реализации договоренностей, достигнутых на встрече руководителей двух стран в пограничном местечке Пханмунчжом в апреле того же года.
Военное соглашение от 19 сентября, подписанное министрами обороны двух стран, конкретизировало содержание декларации: так, Север и Юг договаривались «ни в коем случае не применять вооруженные силы» при решении вопросов, которые могут вызвать военное столкновение, не вторгаться, не захватывать и не наносить ударов по подконтрольной другой стороне территории.
Военные обязывались не проводить артиллерийских стрельб и других масштабных полевых учений в 5 километрах от военно-демаркационной линии, не проводить стрельб береговой артиллерии и морских маневров в пограничной акватории протяженностью 80 и 130 километров на восточном и западном побережье, а также закрыть стволы корабельных орудий чехлами, а позиции береговой артиллерии — амбразурными заслонами.
В эту зону также не должны были попадать ракеты, выпускаемые во время военно-воздушных учений. Для винтокрылых машин запретная зона устанавливалась в 10 километров, для беспилотников — в 10 и 15 километров на востоке и западе, для аэростатов — в 25 километров.
Соглашением устанавливалась пяти- и четырехступенчатая система предупреждений на море и в воздухе для избежания случайных военных столкновений, стороны обязывались поддерживать каналы коммуникации и незамедлительно уведомлять друг друга о нештатных ситуациях.
Также было решено полностью убрать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне, расположенные друг к другу ближе чем на километр, и отказаться от ношения оружия в зоне совместной охраны в Пханмунчжоме.