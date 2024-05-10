Южная Корея может привлечь спецназ к охране границы с КНДР

«Соглашение в военной области для исполнения исторической Пханмунчжомской декларации» было подписано 19 сентября 2018 года во время второго межкорейского саммита в Пхеньяне и предполагает целый ряд мер для реализации договоренностей, достигнутых на встрече руководителей двух стран в пограничном местечке Пханмунчжом в апреле того же года.