Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации

Теперь у Палестины будет право вносить предложения и поправки, в том числе от лица групп стран, право быть соавтором предложений и поправок, в том числе от имени групп государств, право выступать по мотивам голосования от лица групп. Кроме того, Палестина получила право выдвигать процедурные предложения, в том числе по порядку ведения заседания. Теперь государство сможет выдвигать просьбы поставить те или иные предложения на голосование.