Байден поручил направить Украине военную помощь на $400 млн

5 мая подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон, оказывая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), на самом деле инвестирует в поражение Киева. По его мнению, гораздо разумнее для Вашингтона было бы еще с декабря 2021 года начать работать с Киевом и Москвой над поиском решения, которое могло бы предотвратить начало специальной военной операции РФ, включая вопрос об отказе Украине в членстве в НАТО и установлении нейтрального статуса страны.