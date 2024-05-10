Байден поручил направить Украине военную помощь на $400 млн

По данным газеты Politico, пакет будет включать передачу оружия, уже имеющегося на складах США. Так, в него входят ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, переносные комплексы ПЗРК Stinger, боевые машины пехоты (БМП) Bradley, машины с противоминной защитой, противотанковые системы Javelin и другие боеприпасы.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США направят Украине новые партии оружия и военной техники в следующие несколько недель. При этом он не уточнил номенклатуру новых партий оружия.
5 мая подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон, оказывая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), на самом деле инвестирует в поражение Киева. По его мнению, гораздо разумнее для Вашингтона было бы еще с декабря 2021 года начать работать с Киевом и Москвой над поиском решения, которое могло бы предотвратить начало специальной военной операции РФ, включая вопрос об отказе Украине в членстве в НАТО и установлении нейтрального статуса страны.
Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине 24 апреля. Вашингтон сразу решил начать военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить Украине военную помощь на сумму почти $61 млрд.
До этого, 22 апреля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные Вашингтоном на военную помощь Киеву, не изменят положение Украины на поле боя. Он отметил, что подобный сценарий уже происходил в 2023 году, когда Киев провалил свое летнее контрнаступление.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.