Молдова и Польша провели серию военно-политических консультаций

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. В Кишиневе прошла серия военно-политических консультаций между Молдовой и Польшей, сообщает Министерство иностранных дел.
Молдавскую сторону на мероприятии представляли вице-премьер, глава МИД Михаил Попшой и министр обороны Анатолие Носатый. Польшу в серии консультаций представляли государственный секретарь МИД Роберт Купецкий и госсекретарь Министерства национальной обороны Павел Залевский.
«В ходе консультаций был рассмотрен широкий спектр вопросов повестки дня двусторонних отношений, касающихся нынешнего состояния и перспектив развития политического диалога и сотрудничества в военной сфере».
В ведомстве подчеркнули, что Молдова и Польша подчеркнули общую заинтересованность в «восстановлении международного порядка, основанного на правилах и нормах — принципах Устава ООН, уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств».
В ходе консультаций Попшой отметил усилия ведомств Молдовы «в борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией».
«Мы подтвердили заинтересованность нашей страны в расширении сотрудничества с Польшей в целях укрепления потенциала устойчивости и безопасности», — сообщил глава МИД Молдовы.