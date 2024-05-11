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Молдова и Польша провели серию военно-политических консультаций

Представители министерств Молдовы и Польши обсудили взаимодействие двух стран в военно-политической сфере.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. В Кишиневе прошла серия военно-политических консультаций между Молдовой и Польшей, сообщает Министерство иностранных дел.

Молдавскую сторону на мероприятии представляли вице-премьер, глава МИД Михаил Попшой и министр обороны Анатолие Носатый. Польшу в серии консультаций представляли государственный секретарь МИД Роберт Купецкий и госсекретарь Министерства национальной обороны Павел Залевский.

«В ходе консультаций был рассмотрен широкий спектр вопросов повестки дня двусторонних отношений, касающихся нынешнего состояния и перспектив развития политического диалога и сотрудничества в военной сфере».

сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Молдова и Польша подчеркнули общую заинтересованность в «восстановлении международного порядка, основанного на правилах и нормах — принципах Устава ООН, уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств».

В ходе консультаций Попшой отметил усилия ведомств Молдовы «в борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией».

«Мы подтвердили заинтересованность нашей страны в расширении сотрудничества с Польшей в целях укрепления потенциала устойчивости и безопасности», — сообщил глава МИД Молдовы.