Шойгу назначен секретарем Совбеза

Николай Патрушев (72 года) занимал пост секретаря Совета Безопасности с 12 мая 2008 года. До этого — с августа 1999-го по май 2008 года — занимал пост директора ФСБ России. В 1990-х работал в органах госбезопасности, работал в администрации президента России, органах госбезопасности. Генерал армии. окончил Ленинградский кораблестроительный институт, высшие курсы КГБ при СМ СССР.