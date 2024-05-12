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Шойгу назначен секретарем Совбеза

Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности. Николай Патрушев, занимавший пост главы Совбеза, другим указом президента освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство сообщит о новой должности Патрушева через несколько дней. Сергей Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в Военно-промышленной комиссии РФ, добавил Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин подписал указ «О Патрушеве Н. П.». Первым пунктом в нем говорится: «Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу». Следом президент подписал указ «О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации». В нем говорится: «Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации».

Николай Патрушев (72 года) занимал пост секретаря Совета Безопасности с 12 мая 2008 года. До этого — с августа 1999-го по май 2008 года — занимал пост директора ФСБ России. В 1990-х работал в органах госбезопасности, работал в администрации президента России, органах госбезопасности. Генерал армии. окончил Ленинградский кораблестроительный институт, высшие курсы КГБ при СМ СССР.

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