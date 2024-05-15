Депутат Госдумы обратилась в прокуратуру из-за письма минздрава Приангарья

«В социальных сетях распространяется информация о том, что медицинских работников Приангарья призывают обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних в случае “низкой социальной активности” и даются рекомендации по изъятию детей из семей, — говорит Анна Кузнецова. — Беспокойство родителей возрастает, и это оправдано. Расплывчатые формулировки в подобных случаях могут привести к вольной трактовке, вмешательству в дела семей и нарушению закона».