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Депутат Госдумы обратилась в прокуратуру из-за письма минздрава Приангарья

Вице-спикер Госдумы РФ, бывший детский омбудсмен России Анна Кузнецова написала обращение в прокуратуру после появления информации о рекомендациях, которые минздрав Иркутской области разослал медицинским организациям региона.

Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер Госдумы РФ, бывший детский омбудсмен России Анна Кузнецова написала обращение в прокуратуру после появления информации о рекомендациях, которые минздрав Иркутской области разослал медицинским организациям региона.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что медицинских работников Приангарья призывают обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних в случае “низкой социальной активности” и даются рекомендации по изъятию детей из семей, — говорит Анна Кузнецова. — Беспокойство родителей возрастает, и это оправдано. Расплывчатые формулировки в подобных случаях могут привести к вольной трактовке, вмешательству в дела семей и нарушению закона».

Ранее в соцсетях распространился текст письма регионального минздрава, в котором указано, что медработником стоит обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних в случае отказов родителей от вакцинации детей. В ведомстве уточнили, что по факту письма проводят проверку.