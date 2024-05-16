Херш утверждает, что Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху негласно признал провал еврейского государства в конфликте в секторе Газа. Об этом в своем блоге в Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.
«Нетаньяху негласно признал провал войны», — написал журналист, отметив, что премьер-министр еврейского государства приказал «построить укрепленную стену, которая разделит север и юг Газы». «Стена будет проходить от границы Израиля до Средиземного моря и, очевидно, будет направлена на ограничение контроля ХАМАС на севере», — уточняет Херш.
По словам эксперта, мнение которого он приводит в своей статье, радикальное палестинское движение ХАМАС в настоящее время продолжает «эффективно контролировать северную часть сектора Газа», именно военные движения «несут ответственность за распределение международной гуманитарной помощи».
При этом, как указывает израильский эксперт, единственный путь урегулировать ситуацию — это заменить Нетаньяху и «его экстремистское правительство» на более прагматичное.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе.