Путин и Си подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнерства

Помощник президента Юрий Ушаков ранее говорил, что это совместное заявление РФ и КНР является развернутым документом, в нем больше 30 страниц. В документе отмечен «особый характер двусторонних отношений» и обозначены «пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка».
Государственный визит Владимира Путина в Пекин продлится с 16 по 17 мая. В российскую делегацию входят министр обороны Андрей Белоусов, глава МИДа Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и Юрий Ушаков. Запланирован неформальный ужин президента РФ и председателя КНР с участием некоторых членов делегаций.