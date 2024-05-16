Путин и Си подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнерства

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершены. Они продолжались около двух с половиной часов и прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. После их завершения главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Сам документ пока не опубликован. Всего было подписано десять документов о сотрудничестве между двумя странами.