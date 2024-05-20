Песков рассказал о поручениях Путина из-за катастрофы с президентом Ирана

Первый борт уже подлетал к Тебризу, когда стало известно об обнаружении обломков вертолета иранского президента. По согласованию с Тегераном самолет развернулся фактически над аэропортом Тебриза в воздухе и уже пошел обратно на точку базирования, затем развернулся и второй самолет, добавил Песков.