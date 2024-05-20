Израиль назвал «кровавым наветом» возможный ордер МУС на арест премьера

И Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году. Сообщения, что суд в Гааге может выдать ордера на арест израильского руководства, появились в американских и израильских СМИ месяц назад. Тогда Нетаньяху предупредил, что выдача ордеров оставит «неизгладимое пятно» на МУС и станет «произволом исторических масштабов».