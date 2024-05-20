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Прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом 20 мая говорится в официальном заявлении прокурора МУС Карима Ахмада Хана в связи с ситуацией в Палестине.

Источник: Reuters

«На основании доказательств, собранных и исследованных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенное на территории государства Палестина (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 года», — говорится на сайте МУС.

Кроме того, МУС также намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании «за преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа) как минимум с 7 октября 2023 года».

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