Зеленский предложил НАТО зловещий план против России

«Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против российских сил на границах», — сказал он.
По мнению Зеленского, если силы НАТО будут атаковать российские самолеты или ракеты над Украиной с территорий своих стран, то это не втянет альянс в масштабную войну с Россией.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.