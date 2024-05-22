Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией

Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил в среду премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции, трансляцию вёл телеканал Sky News. Как уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая. На сайте правительства Норвегии также уточняется, что решение Осло о признании вступит в силу 28 мая.
«Я рад, что Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государства Палестина. Мы поздравляем их лидеров с этим сознательным решением. Мы призываем страны, которые ещё не признали государство Палестина, сделать тот же шаг. Как Турция, где бы ни возникали проблемы и драмы, мы стараемся всеми силами помочь тем, кто в этом нуждается. Мы будем продолжать выступать против угнетателей и на стороне угнетённых», — заявил турецкий лидер в среду, выступая на церемонии вручения международной «Премии за доброту» в Бештепе — в резиденции главы государства.
В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к «тяжёлым последствиям».
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, ещё до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.