Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией

«Я рад, что Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государства Палестина. Мы поздравляем их лидеров с этим сознательным решением. Мы призываем страны, которые ещё не признали государство Палестина, сделать тот же шаг. Как Турция, где бы ни возникали проблемы и драмы, мы стараемся всеми силами помочь тем, кто в этом нуждается. Мы будем продолжать выступать против угнетателей и на стороне угнетённых», — заявил турецкий лидер в среду, выступая на церемонии вручения международной «Премии за доброту» в Бештепе — в резиденции главы государства.