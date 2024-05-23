СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии, может использовать эти поездки для того, чтобы просить больше помощи для Украины от западных стран, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с планами источники.