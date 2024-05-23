Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии, может использовать эти поездки для того, чтобы просить больше помощи для Украины от западных стран, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с планами источники.

Источник: AFP 2023

«Зеленский намерен посетить мероприятия во Франции в честь высадки в Нормандии в следующем месяце… и встречу G7 в Италии… ожидается, что он использует эту поездку, чтобы призвать… к большей поддержке от Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты», — говорится в сообщении издания.

Издание подчеркивает, что это могут быть первые поездки после того, как Зеленский поручил отменить международные визиты на фоне продвижения российских сил в Харьковской области. Такое решение может быть принято из-за острой нужды Киева в продолжении поддержки Запада и привлечения внимания других стран, говорится в материале.

Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. В МИД РФ заявляли, что российская сторона пока не получала приглашение от Парижа.

В середине мая Зеленский из-за продвижения российской армии в Харьковской области перенес ближайшие запланированные международные мероприятия со своим участием. СМИ сообщали, что он отменил поездку в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на Украине.

НАТО