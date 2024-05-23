СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты

«Зеленский намерен посетить мероприятия во Франции в честь высадки в Нормандии в следующем месяце… и встречу G7 в Италии… ожидается, что он использует эту поездку, чтобы призвать… к большей поддержке от Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты», — говорится в сообщении издания.
Издание подчеркивает, что это могут быть первые поездки после того, как Зеленский поручил отменить международные визиты на фоне продвижения российских сил в Харьковской области. Такое решение может быть принято из-за острой нужды Киева в продолжении поддержки Запада и привлечения внимания других стран, говорится в материале.
Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. В МИД РФ заявляли, что российская сторона пока не получала приглашение от Парижа.
В середине мая Зеленский из-за продвижения российской армии в Харьковской области перенес ближайшие запланированные международные мероприятия со своим участием. СМИ сообщали, что он отменил поездку в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на Украине.