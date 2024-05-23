Захарова заявила о беспокойстве за Бербок из-за ее слов о переговорах по Украине

«Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли…» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Также Захарова решила напомнить Бербок, как на самом деле обстояли дела с переговорами с Киевом и что происходит с так называемым «отстаиванием мира». Она уточнила, что Россия сразу была готова к коммуникации, а ЕС, США и Британия борются за мир, поставляя оружие Украине.
«Так о чем же это, Анналена?» — задалась вопросом Захарова.
Ранее, 21 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад на швейцарском саммите
Тогда же Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что мирная конференция по Украине в Швейцарии будет стремиться «объединить и укрепить международное давление против Москвы». Зеленский также заявил, что РФ будет представлена на этом саммите.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 мая указала, что «формула мира» украинского президента не станет способом урегулирования конфликта, а лишь усугубит реалии на земле для Киева. Захарова подчеркнула, что в основе настоящих переговоров — кропотливая дипломатическая работа.
17 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров, в отличие от Киева. Россия следит за событиями вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии, сообщил глава государства. Он напомнил, что российскую сторону не пригласили на встречу.
Последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.