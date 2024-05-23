Захарова заявила о беспокойстве за Бербок из-за ее слов о переговорах по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 мая выразила беспокойство о состоянии главы МИД ФРГ Анналены Бербок после ее слов о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине. Ранее в интервью телеканалу ZDF Бербок заявила, что половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир, однако для этого «также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору».