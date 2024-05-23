Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

При этом, предупредила дипломат, японская сторона должна отдавать себе отчет, что возможная отмена девятой статьи, которая закрепила отказ «от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров» и, таким образом, по сути, породила международные обязательства Токио в отношении других субъектов международного права, не может обойтись без внешнеполитических последствий.