Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

Москва, по словам дипломата, продолжает внимательно наблюдать за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию». Процесс этот, отметила она, набирает обороты.
«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», — заявила Воробьева, в то же время подчеркнув, что основной закон — это сугубо внутреннее дело страны.
При этом, предупредила дипломат, японская сторона должна отдавать себе отчет, что возможная отмена девятой статьи, которая закрепила отказ «от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров» и, таким образом, по сути, породила международные обязательства Токио в отношении других субъектов международного права, не может обойтись без внешнеполитических последствий.
«Отход Японии от декларировавшегося прежними поколениями ее политиков мирного развития неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности, приведет к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует новый этап гонки вооружений», — отметила Воробьева.
В любом случае, подчеркнула дипломат, окончательный выбор должен сделать японский народ на референдуме, до которого предстоит пройти долгий путь.
Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.