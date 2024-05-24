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Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан

Орбан: заявления западных политиков говорят о подготовке Европы к войне с РФ.

Источник: AP 2023

БУДАПЕШТ, 24 мая — РИА Новости. Заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков», — сказал политик.

Он подчеркнул, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО, а разговоры о «российской угрозе» — маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.

Не раскрывая деталей, Орбан сообщил, что сейчас рабочие группы в штабе НАТО в Брюсселе изучают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».