«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы “мирную конференцию” в Швейцарии», — написала дипломат.
Швейцария проведет
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, намерены сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.