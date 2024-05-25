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Захарова ответила на призыв Столтенберга об ударах по России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием должен стать сигналом для тех, кто планирует посетить саммит в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы “мирную конференцию” в Швейцарии», — написала дипломат.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, намерены сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.

Захарова Мария
НАТО