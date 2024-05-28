ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. После этого ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).