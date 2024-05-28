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ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос урегулировали законодательно.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <..>. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — сказал он.

Черников добавил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. После этого ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

ГИБДД