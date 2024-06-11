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Олег Крючков: информация об ударах по Крыму в День России — фейк

Недостоверные источники сообщают, что предупреждения разослали МЧС и МВД.

Источник: БЕЛТА

Советник главы Крыма опроверг информацию о сообщениях МЧС и МВД, якобы сообщающих о возможных авиационных ударах в День России, передает ИА SevastopolMedia.

«С самого утра крымские группы в социальных сетях засыпаны вражескими вбросами, с якобы предупеждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Обычная тактика украинского ЦИПСо. Запугать и попытаться испортить праздник. Не выйдет. Системами ПВО полуостров надежно прикрыт. Доверяйте только официальным источникам информации», — написал Крючков в своих социальных сетях.