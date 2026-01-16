Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами из-за Гренландии

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Мотцфельдт. Гренландская газета Sermitsiaq сообщала, что хоть датские власти и рассматривали переговоры как возможность заявить о том, что Гренландия не продается, госсекретарь США мог сделать предложение о покупке острова. О том, было ли оно сделано, неизвестно. Однако Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что встреча прошла откровенно и конструктивно, а ее темой стало усиление безопасности в Арктике.