В России создадут гиперзвуковое оружие

Поразит цели не за часы, а за секунды.
Борисов в интервью ТАСС рассказал, что гиперзвуковое оружие уже на подходе. Оно потребует применения принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде — в плазме.
Гиперзвуковые технологии предполагают серьезное превышении скорости звука. Обычно к ним относят скорости свыше 5 чисел Маха, 1 Мах у Земли приближенно считается равным 340 м/с, с ростом высоты значение уменьшается. Ранее глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимир Михайлов заявлял, что в России будет создан гиперзвуковой истребитель шестого поколения, готовые образцы могут поступить на вооружение в 2018 году.
Замминистра обороны убежден, что российская армия находится на пороге очередной научно-технической революции. Новые виды оружие будут построены по принципам, которые ранее в этой области не использовались. От принятия решения до поражения цели сейчас проходят дни или часы. Скоро это будут секунды, утверждает замминистра обороны.
Помимо гиперзвукового плазменного оружия, страна ожидает прорыва в сфере создания лазерного и электромагнитного вооружения. Минобороны в этой области тесно сотрудничает с Российской академией наук. План совместной работы уже намечен.
Отдельный вопрос, который решают РАН и Минобороны — импортозамещение в условиях санкций. Военным и ученым перекрывают доступ к наукоемким технологиям, поэтому приходится искать новые подходы.
Глава РАН Владимир Фортов отмечает, что создано 10 виртуальных лабораторий для проведения научно-исследовательских работ оборонной направленности. Здесь проводятся исследования в области электроники, гиперзвука, математического моделирования, баз данных.
Руководитель Экспертного Совета по обороне Государственной думы профессор Борис Усвяцов полагает:
Создание гиперзвукового плазменного оружия – это нормальное состояние современного мира. Такое оружие активно разрабатывается в США. Сейчас там существует высокоточное оружие, с помощью которого стали реальны так называемые бесконтактные войны. К примеру, в Югославии ни один американский солдат не ступил на ту землю.
Борис УсвяцовРуководитель Экспертного Совета по обороне Государственной думы, капитан 1 ранга запаса, кандидат военных наук, профессор
Профессор отмечает, что Россия взялась за разработку гипероружия, чтобы не отставать от США и других стран. Впрочем, современные ракеты стратегического назначения могут поражать цели на расстоянии 12 тыс. км. Их можно запускать, к примеру, с севера на Камчатку.
Гипероружие - это следующий этап с большей дальностью поражения и возможностью автоматизации.
Физик Александр Тихонов предположил, на базе каких технологий будет работать оружие будущего:
Здесь будут применяться технологии, понижающие эффективную отражающую поверхность. Помимо этого, вероятно, наличие сдвоенных двигательных установок для разгона и создания плазменного облака.
Александр ТихоновФизик-теоретик, доктор физико-математических наук
Эксперт напомнил, что в России к разработке подобного оружия подходят не в первый раз. В 90-е такие эксперименты уже проводились, но работы приостановили — то ли из-за отсутствия технологий, то ли из-за недостатка финансирования.
Сейчас технологий для создания гиперзвукового плазменного оружия хватает. Остается вопрос финансирования, поскольку денег для закупки гиперзвуковых боеголовок потребуется очень много.