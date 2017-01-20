В России создадут гиперзвуковое оружие

Поразит цели не за часы, а за секунды.

Борисов в интервью ТАСС рассказал, что гиперзвуковое оружие уже на подходе. Оно потребует применения принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде — в плазме.

Гиперзвуковые технологии предполагают серьезное превышении скорости звука. Обычно к ним относят скорости свыше 5 чисел Маха, 1 Мах у Земли приближенно считается равным 340 м/с, с ростом высоты значение уменьшается. Ранее глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимир Михайлов заявлял, что в России будет создан гиперзвуковой истребитель шестого поколения, готовые образцы могут поступить на вооружение в 2018 году.

Замминистра обороны убежден, что российская армия находится на пороге очередной научно-технической революции. Новые виды оружие будут построены по принципам, которые ранее в этой области не использовались. От принятия решения до поражения цели сейчас проходят дни или часы. Скоро это будут секунды, утверждает замминистра обороны.

Помимо гиперзвукового плазменного оружия, страна ожидает прорыва в сфере создания лазерного и электромагнитного вооружения. Минобороны в этой области тесно сотрудничает с Российской академией наук. План совместной работы уже намечен.

Отдельный вопрос, который решают РАН и Минобороны — импортозамещение в условиях санкций. Военным и ученым перекрывают доступ к наукоемким технологиям, поэтому приходится искать новые подходы.

Глава РАН Владимир Фортов отмечает, что создано 10 виртуальных лабораторий для проведения научно-исследовательских работ оборонной направленности. Здесь проводятся исследования в области электроники, гиперзвука, математического моделирования, баз данных.

Руководитель Экспертного Совета по обороне Государственной думы профессор Борис Усвяцов полагает: