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13:13 (мск)

В России построят «летающий автомобиль»

Открыт конкурс на лучший демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки.

Источник: AFP 2016

Фонд перспективных исследований намерен создать «летающий автомобиль», способный к почти вертикальному взлету и посадке на пересеченной местности. Об этом РИА Новости заявил ведущий консультант направления физико-технических исследований фонда Ян Чибисов.

Нам нужен «летающий автомобиль» — по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача.
Ян Чибисовведущий консультант направления физико-технических исследований Фонда

По его словам, аппарат будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров грузоподъемностью от ста до тысячи килограммов. При этом он подчеркнул, что это не беспилотник, однако с автоматической системой управления, вертикальным взлетом и посадкой на площадке, ограниченной препятствиями, размером 50 на 50 метров.

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Информация об отборе предложений также доступна на сайте Фонда. В сообщении говорится, что основными задачами подобных летательных аппаратов должны стать грузопассажирские перевозки в районах без развитой аэродромной сети, в том числе в регионах со слаборазвитой дорожной инфраструктурой; транспортно-санитарные операции и беспилотные грузовые перевозки.

По словам Чибисова, отбор предложений на лучший демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки проводится по 28 апреля 2017 года. Объем финансирования аванспроекта составит до 3 млн руб. на срок до 12 месяцев.

Сегодня летающие автомобили уже не кажутся фантастикой. Ранее о планах создать новое летающее транспортное средство заявили в корпорации Airbus. Осенью 2016 года о планах выпустить в скорую продажу летающий автомобиль объявила компания AeroMobil из Словакии. Разработка, получившая название AeroMobil 3.0, построена по традиционной для легкомоторных самолетов и спорткаров технологии — пространственная стальная рама с закрепленными на ней панелями из композитных материалов. В движение машину приводит оппозитный двигатель Rotax 192 мощностью 100 л.с., который работает на бензине АИ-95. Для взлета машине требуется 300 метров. Максимальная скорость в воздухе — 200 км/ч.

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