Тайная попытка убийства Елизаветы II
Информацию о покушении на жизнь королевы скрывали почти 40 лет.
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Информацию о покушении на жизнь королевы скрывали почти 40 лет.
В октябре 1981-го года королева Елизавета II посетила Новую Зеландию. В
Что случилось на самом деле? Смотрите в видео.
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