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16:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тайная попытка убийства Елизаветы II

Информацию о покушении на жизнь королевы скрывали почти 40 лет.

В октябре 1981-го года королева Елизавета II посетила Новую Зеландию. В какой-то момент люди, собравшиеся, чтобы посмотреть на нее, услышали громкий хлопок. Позже власти сообщили, что это был звук падения рекламного щита.

Что случилось на самом деле? Смотрите в видео.

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