Как из нескольких просто хороших фильмов получился лучший фильм «Оскара»
Блогер показал на видео все сцены, которые мог позаимствовать Гильермо дель Торо для «Формы воды».
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Блогер показал на видео все сцены, которые мог позаимствовать Гильермо дель Торо для «Формы воды».
Фильм «Форма воды» в мире вышел летом 2017-го года. Режиссера начали обвинять в плагиате ещё до церемонии «Оскара».
В январе 2018-го сын лауреата Пулитцеровской премии Пола Зинделя обвинил Гильермо дель Торо в копировании сюжета пьесы его отца «Позволь мне услышать твой шепот». И даже подал в суд.
Блогер Улисс Тевенон никого не обвинял. Он просто смонтировал видео, сравнивая сцены из «Формы воды» и «Твари из Черной лагуны», «Деликатесов», «Амели», «Космоса между нами», «Всплеска», «Королевской свадьба». А ещё с кадрами из экранизации той самой пьесы Зинделя «Позволь мне услышать твой шепот».
СМИ пишут о ссылках, совпадениях, плагиате… Теперь вам решать.Улисс Тевенон
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