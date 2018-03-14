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17:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Испанская художница портит евро-банкноты ради искусства

Но, вообще-то, это красиво.

На земле нет такого здравомыслящего человека, который бы не нашел применение деньгам, но испанская художница Мари Ролдан использует банкноты совсем не по назначению. Девушка на них рисует.

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Почему она выбирает в качестве холста именно денежные знаки, Мари не объясняет, но с удовольствием демонстрирует свои копии известных картин на страничке в Instagram.

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