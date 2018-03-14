Испанская художница портит евро-банкноты ради искусства
Но,
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Но,
На земле нет такого здравомыслящего человека, который бы не нашел применение деньгам, но испанская художница Мари Ролдан использует банкноты совсем не по назначению. Девушка на них рисует.
Почему она выбирает в качестве холста именно денежные знаки, Мари не объясняет, но с удовольствием демонстрирует свои копии известных картин на страничке в Instagram.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.