Японка придумала пять условий счастливого брака. И там нет любви
Главное — это внешность и адекватные родители. А про любовь речь вообще не идет.
Главное — это внешность и адекватные родители. А про любовь речь вообще не идет.
Японке Чихару Нагаи 25 лет и в браке она всего три года. Однако не очень солидный опыт семейной жизни не остановил девушку от того, чтобы выдать себя за эксперта в этом вопросе.
Чихару опубликовала в Twitter основные (на ее взгляд) условия счастливого брака.
А вот любовь, как ни странно, в этот список не попала.
Сама японка, кажется, действительно счастлива в отношениях со своим 39-летним супругом Юсайем. Она часто публикует совместные селфи в соцсетях.
Твит молодого «эксперта по отношениям» привлек внимание пользователей и быстро распространился по Сети. В комментариях одни поддерживали Чихару, а другие критиковали за неопытность.
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