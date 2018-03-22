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17:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Японка придумала пять условий счастливого брака. И там нет любви

Главное — это внешность и адекватные родители. А про любовь речь вообще не идет.

Японке Чихару Нагаи 25 лет и в браке она всего три года. Однако не очень солидный опыт семейной жизни не остановил девушку от того, чтобы выдать себя за эксперта в этом вопросе.

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Чихару опубликовала в Twitter основные (на ее взгляд) условия счастливого брака.

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Среди них оказались: единое мнение на бытовые вопросы, внешняя привлекательность партнеров, готовность делить хлопоты по хозяйству, обязательное наличие работы у обоих супругов и адекватные родители.

А вот любовь, как ни странно, в этот список не попала.

Сама японка, кажется, действительно счастлива в отношениях со своим 39-летним супругом Юсайем. Она часто публикует совместные селфи в соцсетях.

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Твит молодого «эксперта по отношениям» привлек внимание пользователей и быстро распространился по Сети. В комментариях одни поддерживали Чихару, а другие критиковали за неопытность.

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