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18:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотограф показал, как слепая невеста выбирала свадебное платье мечты

«То самое» идеальное платье девушка узнала сразу.

Источник: StarFlames/CC0
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31-летняя австралийка Стефани Агнью потеряла зрение из-за наследственной болезни, когда ей было 27 лет. С тех пор девушка может различать только очертания теней, как и ее мама. Но проблемы со зрением не стали помехой для того, чтобы выбрать идеальное свадебное платье.

Своего жениха полицейского Роберта Кэмпбелла Стефани встретила в октябре 2016 года на вечеринке. Оказалось, молодые люди были соседями и на протяжении 18 месяцев жили практически через стену, но до этого момента они не разу не виделись. Роб сразу начал ухаживать за девушкой, а через год сделал ей предложение.

Поначалу Стефани согласилась лишь на скромную регистрацию из-за своих ограниченных возможностей, но родные и жених переубедили ее, и началась долгая подготовка к торжеству.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выбирая свадебное платье, Агнью сильно нервничала, ведь она не могла видеть, как выглядит в подвенечном наряде, но все оказалось намного веселее и легче, чем она думала. Группу поддержки составили ее мама, отец, брат и друг детства Джеймс Дей, которого она пригласила в качестве фотографа.

Стефани посетила несколько магазинов и примерила 18 нарядов, каждый из которых ей детально описывали, но в итоге, надев последнее платье, девушка сразу же поняла, что это «то самое».

Надев его, я сразу ощутила дрожь по телу. Хоть я и не могла его видеть, я поняла, что это мое идеальное платье.
Стефани Агнью

Фотограф Джеймс Дей запечатлел эти трогательные моменты на камеру, а потом детально описал Стефани получившиеся фото. Они надеются, что в ближайшем будущем медицина сможет помочь девушке восстановить зрение и тогда она сама сможет увидеть все самые яркие моменты подготовки к свадьбе и самого торжества.

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