Фотограф показал, как слепая невеста выбирала свадебное платье мечты

Источник: StarFlames/CC0

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31-летняя австралийка Стефани Агнью потеряла зрение из-за наследственной болезни, когда ей было 27 лет. С тех пор девушка может различать только очертания теней, как и ее мама. Но проблемы со зрением не стали помехой для того, чтобы выбрать идеальное свадебное платье.

Своего жениха полицейского Роберта Кэмпбелла Стефани встретила в октябре 2016 года на вечеринке. Оказалось, молодые люди были соседями и на протяжении 18 месяцев жили практически через стену, но до этого момента они не разу не виделись. Роб сразу начал ухаживать за девушкой, а через год сделал ей предложение.

Поначалу Стефани согласилась лишь на скромную регистрацию из-за своих ограниченных возможностей, но родные и жених переубедили ее, и началась долгая подготовка к торжеству.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhD6r10D4s2/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhD6r10D4s2/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от James Day (@jamesdayweddings)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-02T08:22:46+00:00">2 Апр 2018 в 1:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выбирая свадебное платье, Агнью сильно нервничала, ведь она не могла видеть, как выглядит в подвенечном наряде, но все оказалось намного веселее и легче, чем она думала. Группу поддержки составили ее мама, отец, брат и друг детства Джеймс Дей, которого она пригласила в качестве фотографа.

Стефани посетила несколько магазинов и примерила 18 нарядов, каждый из которых ей детально описывали, но в итоге, надев последнее платье, девушка сразу же поняла, что это «то самое».

Надев его, я сразу ощутила дрожь по телу. Хоть я и не могла его видеть, я поняла, что это мое идеальное платье. Стефани Агнью