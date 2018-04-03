Фотограф показал, как слепая невеста выбирала свадебное платье мечты
«То самое» идеальное платье девушка узнала сразу.
«То самое» идеальное платье девушка узнала сразу.
31-летняя австралийка Стефани Агнью потеряла зрение
Своего жениха полицейского Роберта Кэмпбелла Стефани встретила в октябре 2016 года на вечеринке. Оказалось, молодые люди были соседями и на протяжении 18 месяцев жили практически через стену, но до этого момента они не разу не виделись. Роб сразу начал ухаживать за девушкой, а через год сделал ей предложение.
Поначалу Стефани согласилась лишь на скромную регистрацию
Выбирая свадебное платье, Агнью сильно нервничала, ведь она не могла видеть, как выглядит в подвенечном наряде, но все оказалось намного веселее и легче, чем она думала. Группу поддержки составили ее мама, отец, брат и друг детства Джеймс Дей, которого она пригласила в качестве фотографа.
Стефани посетила несколько магазинов и примерила 18 нарядов, каждый из которых ей детально описывали, но в итоге, надев последнее платье, девушка сразу же поняла, что это «то самое».
Надев его, я сразу ощутила дрожь по телу. Хоть я и не могла его видеть, я поняла, что это мое идеальное платье.
Фотограф Джеймс Дей запечатлел эти трогательные моменты на камеру, а потом детально описал Стефани получившиеся фото. Они надеются, что в ближайшем будущем медицина сможет помочь девушке восстановить зрение и тогда она сама сможет увидеть все самые яркие моменты подготовки к свадьбе и самого торжества.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.