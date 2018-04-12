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12:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создал «волшебный лес», каждый день рисуя по персонажу

Все началось с очень злого медведя.

Американский иллюстратор и дизайнер Эрик Келедиджан из Сан-Диего нарисовал гигантскую картину волшебного леса, в котором происходят безумные вещи и встречаются совершенно неожиданные существа.

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К такому восхитительному фантазийному результату художника привел 19-дневный арт-челлендж, во время которого он ежедневно добавлял на рисунок по новому персонажу.

Сначала это был просто злой медведь, затем безумная птица, отложившая яйцо прямо на голову животного, а дальше понеслось. В итоге, на картине появились инопланетяне, парашютисты, застрявшие в гигантской паутине, монстры, роботы, хищные цветы и даже растерянный ангелок.

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В общем, рассматривать это творение можно очень долго. И это действительно весело.

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Напомним, что похожую задачу себе поставил и британский мультипликатор Том Гран, который с января 2018 года рисует огромную картину массовой драки.

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