Художник создал «волшебный лес», каждый день рисуя по персонажу

Американский иллюстратор и дизайнер Эрик Келедиджан из Сан-Диего нарисовал гигантскую картину волшебного леса, в котором происходят безумные вещи и встречаются совершенно неожиданные существа.

Читайте также Художник поместил на одну картину 170 героев книг Стивена Кинга

К такому восхитительному фантазийному результату художника привел 19-дневный арт-челлендж, во время которого он ежедневно добавлял на рисунок по новому персонажу.

Сначала это был просто злой медведь, затем безумная птица, отложившая яйцо прямо на голову животного, а дальше понеслось. В итоге, на картине появились инопланетяне, парашютисты, застрявшие в гигантской паутине, монстры, роботы, хищные цветы и даже растерянный ангелок.

В общем, рассматривать это творение можно очень долго. И это действительно весело.