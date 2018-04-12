Художник создал «волшебный лес», каждый день рисуя по персонажу
Все началось с очень злого медведя.
Все началось с очень злого медведя.
Американский иллюстратор и дизайнер Эрик Келедиджан из
Сначала это был просто злой медведь, затем безумная птица, отложившая яйцо прямо на голову животного, а дальше понеслось. В итоге, на картине появились инопланетяне, парашютисты, застрявшие в гигантской паутине, монстры, роботы, хищные цветы и даже растерянный ангелок.
В общем, рассматривать это творение можно очень долго. И это действительно весело.
Напомним, что похожую задачу себе поставил и британский мультипликатор Том Гран, который с января 2018 года рисует огромную картину массовой драки.
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