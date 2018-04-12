Художник создает платья из осколков китайского фарфора (фото)

Китайский художник и дизайнер Ли Сяофан (Li Xiaofang) использует осколки древнего фарфора (принадлежащие к династиям Сонг, Мин и Цин) для создания необычных платьев и костюмов. Он очень умело сочетает кусочки, что наряды выглядят так, будто изначально были целыми.