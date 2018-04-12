Художник создает платья из осколков китайского фарфора (фото)
Выглядит невероятно.
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Выглядит невероятно.
Китайский художник и дизайнер Ли Сяофан (Li Xiaofang) использует осколки древнего фарфора (принадлежащие к династиям Сонг, Мин и Цин) для создания необычных платьев и костюмов. Он очень умело сочетает кусочки, что наряды выглядят так, будто изначально были целыми.
Своим творчеством Сяофан отдает дань уважения прошлому Китая и «с надеждой смотрит в его будущее».
Работы художника выставлялись в Музее искусств Метрополитен, а он сам сотрудничал с такими модными гигантами, как Lacoste и Alexander McQueen.
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