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13:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создает платья из осколков китайского фарфора (фото)

Выглядит невероятно.

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Китайский художник и дизайнер Ли Сяофан (Li Xiaofang) использует осколки древнего фарфора (принадлежащие к династиям Сонг, Мин и Цин) для создания необычных платьев и костюмов. Он очень умело сочетает кусочки, что наряды выглядят так, будто изначально были целыми.

Своим творчеством Сяофан отдает дань уважения прошлому Китая и «с надеждой смотрит в его будущее».

Работы художника выставлялись в Музее искусств Метрополитен, а он сам сотрудничал с такими модными гигантами, как Lacoste и Alexander McQueen.

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