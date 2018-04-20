ООН опубликовала «Руководство по спасению мира для лентяев»

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Проблемы экологической обстановки, изменения климата и защиты окружающей среды сейчас очень актуальны. Но чтобы заботиться о мире, в котором мы живем, не обязательно переезжать в деревню, становиться вегетарианцем, ходить на марши или тратить огромные деньги на благотворительность.

Достаточно просто изменить привычный взгляд на повседневную жизнь.

ООН на официальном сайте опубликовала «Руководство по спасению мира для лентяев», где написали простые действия, способные улучшить нашу жизнь. Для начала в организации предлагают стать «героем своей квартиры» — экономить электричество, воду и бумагу, сортировать мусор, поддерживать добрые инициативы, подписывая петиции, и делиться полезной информацией в соцсетях.

После этого можно переходить на новый уровень и стать «героем своего района» — больше ходить пешком или ездить на общественном транспорте (на время отказавшись от машины), покупать продукты в близлежащих магазинах и никогда не выбрасывать еду, старую одежду или мебель, ведь они тоже могут кому-то пригодиться.