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18:46 (мск), источник: Новости Mail.Ru

ООН опубликовала «Руководство по спасению мира для лентяев»

Простые советы, которые помогут сделать нашу жизнь лучше.

Источник: Reuters

Проблемы экологической обстановки, изменения климата и защиты окружающей среды сейчас очень актуальны. Но чтобы заботиться о мире, в котором мы живем, не обязательно переезжать в деревню, становиться вегетарианцем, ходить на марши или тратить огромные деньги на благотворительность.

Достаточно просто изменить привычный взгляд на повседневную жизнь.
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ООН на официальном сайте опубликовала «Руководство по спасению мира для лентяев», где написали простые действия, способные улучшить нашу жизнь. Для начала в организации предлагают стать «героем своей квартиры» — экономить электричество, воду и бумагу, сортировать мусор, поддерживать добрые инициативы, подписывая петиции, и делиться полезной информацией в соцсетях.

После этого можно переходить на новый уровень и стать «героем своего района» — больше ходить пешком или ездить на общественном транспорте (на время отказавшись от машины), покупать продукты в близлежащих магазинах и никогда не выбрасывать еду, старую одежду или мебель, ведь они тоже могут кому-то пригодиться.

Полный список полезных и простых рекомендаций можно найти на сайте ООН.

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