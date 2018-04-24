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21:21 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

9 вещей, которые не любят собаки. Показываем на гифках

Совершенно нормально, если собака демонстративно отказывается от ванных процедур, холодно реагирует на объятия и настойчиво добивается внимания хозяина. У такого поведения есть причины. Какие — объясняем в этой статье.

Натянутый поводок

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Гуляйте с собакой и тренируйте ее на свободном поводке. Аксессуар не должен вызывать у питомца неприятных ощущений, в противном случае он будет ассоциироваться у него с болью.

Хроническое натяжение поводка может привести к плохим последствиям для здоровья собаки, таким, например, как смещение шейных позвонков и повышенное внутричерепное давление.

Ближайший предок собаки — волк. Поэтому нашим четвероногим друзья генетически несвойственно подчинение. Только под вожака стаи животное будет подстраиваться. В городе эту роль исполняет хозяин. Чтобы собака не воспринимала поводок в ваших руках как вызов, прежде всего расположите ее к себе. Сделать это можно при помощи любви и ласки.

Водные процедуры

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Редкий пес с энтузиазмом реагирует на купание. Обычно собаки боятся воды, и ванные процедуры вызывают у них стресс. Но вы можете сделать процесс максимально приятным для питомца. Вот несколько полезных советов.

  • Купайте собаку после продолжительной прогулки. Уставшая собака в процессе мытья будет оказывать меньше сопротивления. Питомца не придется удерживать, и поэтому он будет чувствовать себя спокойнее.
  • Для того, чтобы собака не скользила в ванной, постелите на дно резиновый коврик. С твердой почвой питомцу будет безопаснее.
  • Отрегулируйте температуру воды (35 градусов) прежде, чем посадить собаку в ванную.
  • Чтобы собака не воспринимала купание как наказание, общайтесь с ней в процессе. Хвалите, когда она спокойно сидит. Собаки не понимают человеческую речь, но отлично считывают эмоции в голосе хозяина и понимают тональность разговора.
  • Не ругайте собаку, даже если она себя плохо ведет.
  • После того, как помоете собаку, наградите ее за терпение и угостите лакомством. Таким образом процедуры по уходу не будут ассоциироваться только с негативным опытом.

Объятия

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Существует стереотип, что если собака против объятий, значит с ней плохо обращались в детстве. Это не так. Строение тела этих животных приспособлено к бегу и активным движениям. Объятия же сковывают их движения, и поэтому вызывают скорее дискомфорт.

Если вам крайне важно обнимать собаку, делайте это деликатно.

Одиночество

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Вот что точно тяжело переносят наши питомцы, так это одиночество. Собаки — очень социальные животные и им всегда нужно внимание хозяина.

Приютские воспитанники и собаки, которые рано остались без матери, могут испытывать настоящий страх перед одиночеством. Они особенно нуждаются в заботе и ласке.

Одежду (даже самую модную)

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Природа наградила собак крупных пород подшерстком и шерстью, которые согревают их в морозы и не дают перегреться на солнце. Штаны и куртки таким питомцам точно не нужны, но во время зимнего сезона городские жители вынуждены выгуливать их в специальной обуви.

Понятно, что ботинки будут сковывать движения собаки и доставлять ей дискомфорт. Нужно время, чтобы питомец научился в них ходить. Пусть начнет с коротких домашних дефиле.

Через какое-то время ваш любимец будет двигаться увереннее, тогда можно выходить на улицу.

У лысых собак и питомцев мелких, карликовых пород нарушена терморегуляция, поэтому в холодную погоду им нужна защита. Эту функцию выполняет одежда. Главное при выборе костюма — подобрать его по размеру питомца.

Недостаток развлечений

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Не забывайте играть с питомцем. Особенно это правило касается хозяев собак активной породы.

Помните, собака — ваш друг, и даже ежедневную прогулку можно превратить в настоящее приключение по городу на двоих. Главное перед этим правильно и сытно покормить питомца.

Когда их ругают

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Никогда не кричите на собаку и помните, что физическая сила не является методом воспитания.

Собака поймет вашу критику только в случае, если вы донесете ее правильным способом. Об этом мы подробно писали тут.

Громкие звуки

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Почти все собаки боятся громких звуков. Салют, крики и любой другой источник сильного шума провоцируют у них стресс.

Все потому, что слух собак очень чувствителен. Они слышат частоты, не доступные для человеческого уха.

Громкие звуки могут причинять животному не только дискомфорт, но и физическую боль, например, повредив барабанную перепонку и кортиев орган (рецепторная часть слухового анализатора) уха собаки. Помните об этом.

Ветер

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Порывы ветра часто злят и раздражают собак. И тут мы их, конечно, очень понимаем.

Ануш Долуханян

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