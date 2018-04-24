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16:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Гусь атаковал игрока в гольф во время турнира (фото)

Вместо победы молодой человек получил весьма сомнительную славу в Сети.

Неудачно закончились соревнования по гольфу Wolf Creek в Адриане, штат Мичиган, для 16-летнего Исаака Кулинга, который представлял среднюю школу Блиссфилда.

Вместо кубка победителя молодой человек получил весьма сомнительную славу в Twitter, а все из-за одного слишком агрессивного гуся, который напал на парня прямо во время турнира.

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Как рассказали журналистам очевидцы произошедшего, гусь охранял свое гнездо, расположенное недалеко от поля для гольфа. Видимо, птице показалось, что игроки слишком близко подобрались к нему и могут нести угрозу, а потому он решил атаковать и прогнать непрошенных гостей.

Несмотря на достаточно драматичную ситуацию, Исаак не был ранен, но его гордость пострадала точно.

Фото, сделанные одним из гостей турнира, быстро разлетелись по Сети. В интервью журналистам молодой человек обиженно отметил, что все присутствующие были свидетелями произошедшего, но никто не поспешил ему на помощь.

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