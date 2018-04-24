Гусь атаковал игрока в гольф во время турнира (фото)

Неудачно закончились соревнования по гольфу Wolf Creek в Адриане, штат Мичиган, для 16-летнего Исаака Кулинга, который представлял среднюю школу Блиссфилда.

Вместо кубка победителя молодой человек получил весьма сомнительную славу в Twitter, а все из-за одного слишком агрессивного гуся, который напал на парня прямо во время турнира.

Как рассказали журналистам очевидцы произошедшего, гусь охранял свое гнездо, расположенное недалеко от поля для гольфа. Видимо, птице показалось, что игроки слишком близко подобрались к нему и могут нести угрозу, а потому он решил атаковать и прогнать непрошенных гостей.

Несмотря на достаточно драматичную ситуацию, Исаак не был ранен, но его гордость пострадала точно.