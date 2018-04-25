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17:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Екатеринбурге школьницам пришлось маршировать в летней форме на снегу (фото)

Снимок вызвал бурное обсуждение в Сети.

Жителей Екатеринбурга возмутил снимок, на котором запечатлено, как девушки в летней форме шагают строем по заснеженной площади. Фото с марширующими в балетках и коротких юбках школьницами было опубликовано в сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Запись вызвала бурное обсуждение в Сети. Некоторые пользователи предположили, что дети репетируют выступление ко Дню Победы.

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Оказалось, что «заснеженное» выступление проходило в рамках городского конкурса «Смотр строя и песни».

Как сообщила представитель проекта Ольга Рогулина изданию Znak.com, дата проведения мероприятия была запланирована заранее, но уральская погода преподнесла сюрприз (накануне в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков).

По ее словам, участникам было предложено отказаться от участия, но они решили выступать под снегом в летней форме.

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