В Екатеринбурге школьницам пришлось маршировать в летней форме на снегу (фото)
Снимок вызвал бурное обсуждение в Сети.
Снимок вызвал бурное обсуждение в Сети.
Жителей Екатеринбурга возмутил снимок, на котором запечатлено, как девушки в летней форме шагают строем по заснеженной площади. Фото с марширующими в балетках и коротких юбках школьницами было опубликовано в сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».
Запись вызвала бурное обсуждение в Сети. Некоторые пользователи предположили, что дети репетируют выступление ко Дню Победы.
Как сообщила представитель проекта Ольга Рогулина изданию Znak.com, дата проведения мероприятия была запланирована заранее, но уральская погода преподнесла сюрприз (накануне в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков).
По ее словам, участникам было предложено отказаться от участия, но они решили выступать под снегом в летней форме.