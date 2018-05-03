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16:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

До свадьбы нельзя. 27-летний жених отказался целовать невесту до церемонии

Но накануне свадьбы он все-таки сдался.

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Многие упрекают современную молодежь во вседозволенности, но и сейчас есть те, кто твердо придерживается своих принципов. Как, например, 27-летний Дэниэл Экер из Йорка, штат Пенсильвания. Будучи воспитанным очень верующими родителями, молодой человек сразу решил для себя, что интимные отношения и даже поцелуи у него будут только с законной супругой. А потому, встречаясь с девушками, Дэниэл никогда не целовался в губы.

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Свою будущую жену Мериссу Бейкер парень встретил два года назад во время работы в христианском лагере. Они сразу понравились друг другу и начали встречаться. Дэниэл не стал тянуть с предложением, но рассказал возлюбленной о том, что впервые поцелует ее только на свадьбе, когда они официально станут супругами. Но не тут-то было.

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Мерисса поддержала своего избранника, но начала намекать, что стесняется целоваться в первый раз при родственниках и друзьях — вдруг что-то пойдет не так. И Дэниэл поддался на уговоры. За несколько дней до свадьбы он организовал романтическую прогулку в горы и там, набравшись мужества, впервые поцеловал невесту. Само собой, до свадьбы молодые люди успели еще несколько раз попрактиковаться, и на церемонии все прошло «как по маслу».

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В интервью изданию Love What Matters, принципиальный Экер отметил, что смирился с мыслью о «добрачном» поцелуе. В конце концов, Мерисса теперь его жена и единственная женщина, которую он целовал.

 До свадьбы нельзя. Жених отказался целовать невесту до церемонии
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