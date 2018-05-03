До свадьбы нельзя. 27-летний жених отказался целовать невесту до церемонии
Но накануне свадьбы он
Но накануне свадьбы он
Многие упрекают современную молодежь во вседозволенности, но и сейчас есть те, кто твердо придерживается своих принципов. Как, например, 27-летний Дэниэл Экер из Йорка, штат Пенсильвания. Будучи воспитанным очень верующими родителями, молодой человек сразу решил для себя, что интимные отношения и даже поцелуи у него будут только с законной супругой. А потому, встречаясь с девушками, Дэниэл никогда не целовался в губы.
Свою будущую жену Мериссу Бейкер парень встретил два года назад во время работы в христианском лагере. Они сразу понравились друг другу и начали встречаться. Дэниэл не стал тянуть с предложением, но рассказал возлюбленной о том, что впервые поцелует ее только на свадьбе, когда они официально станут супругами. Но не
Мерисса поддержала своего избранника, но начала намекать, что стесняется целоваться в первый раз при родственниках и друзьях — вдруг
В интервью изданию Love What Matters, принципиальный Экер отметил, что смирился с мыслью о «добрачном» поцелуе. В конце концов, Мерисса теперь его жена и единственная женщина, которую он целовал.