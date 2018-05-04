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17:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Почему самолет считается самым надежным транспортом

За безопасность одного воздушного судна отвечают десятки людей. Они все не могут ошибаться.

Источник: Reuters

Летать на самолете намного безопаснее, чем ездить на автомобиле. И, несмотря на то, что каждый это слышал, страх перед полетом охватывает даже тех, кто привык «добираться» по воздуху.

Ничего странного в этом нет: ощущение земли под ногами пропадает, а авиакатастрофы (которые, к слову, бывают не так уж и часто) всегда связаны с большим количеством жертв и пострадавших.

Однако сотрудники авиакомпаний, аэропорта и экипаж самолета делают все возможное, чтобы максимально сократить риски во время перелета.

Если с самолетом будет что-то не так, вас просто не допустят на борт. Судно перед вылетом полностью проверяется огромным количеством наземных служб и самим экипажем. Это касается всех рейсов, и коротких, и дальних.
Дмитрий
Бортпроводник крупной отечественной авиакомпании
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Сотрудники всевозможных служб перед вылетом делают технический осмотр самолета и проверяют взлетную полосу. Пилоты проходят обязательный медосмотр и изучают метеоусловия на всем маршруте.

Но если вы начинаете нервничать уже от одной мысли о предстоящем полете — просто изучите общую ситуацию. Перед покупкой билетов проверьте авиакомпанию, почитайте о парке самолетов, проверьте последние новости по названию перевозчика. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше выберите другую авиакомпанию.

Сдав багаж перед вылетом, не паникуйте: расслабьтесь и отвлеките себя чем-нибудь от негативных мыслей. Будьте уверены — о вашей безопасности позаботилось большое количество людей.

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