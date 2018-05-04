Почему самолет считается самым надежным транспортом

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Летать на самолете намного безопаснее, чем ездить на автомобиле. И, несмотря на то, что каждый это слышал, страх перед полетом охватывает даже тех, кто привык «добираться» по воздуху.

Ничего странного в этом нет: ощущение земли под ногами пропадает, а авиакатастрофы (которые, к слову, бывают не так уж и часто) всегда связаны с большим количеством жертв и пострадавших.

Однако сотрудники авиакомпаний, аэропорта и экипаж самолета делают все возможное, чтобы максимально сократить риски во время перелета.

Если с самолетом будет что-то не так, вас просто не допустят на борт. Судно перед вылетом полностью проверяется огромным количеством наземных служб и самим экипажем. Это касается всех рейсов, и коротких, и дальних. Дмитрий Бортпроводник крупной отечественной авиакомпании

Сотрудники всевозможных служб перед вылетом делают технический осмотр самолета и проверяют взлетную полосу. Пилоты проходят обязательный медосмотр и изучают метеоусловия на всем маршруте.

Но если вы начинаете нервничать уже от одной мысли о предстоящем полете — просто изучите общую ситуацию. Перед покупкой билетов проверьте авиакомпанию, почитайте о парке самолетов, проверьте последние новости по названию перевозчика. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше выберите другую авиакомпанию.

Сдав багаж перед вылетом, не паникуйте: расслабьтесь и отвлеките себя чем-нибудь от негативных мыслей. Будьте уверены — о вашей безопасности позаботилось большое количество людей.