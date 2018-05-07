Сергей Шнуров посвятил стихотворение Владимиру Путину
Лидер группы «Ленинград» приурочил его к инаугурации президента.
Лидер группы «Ленинград» приурочил его к инаугурации президента.
7 мая состоялась инаугурация переизбранного президента России Владимира Путина. Высказаться по такому поводу решил и лидер питерской группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
В своем Instagram он опубликовал стихотворение под названием «Вова, как основа» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.):
Вы не видели где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришел!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте: «Если
Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней — не уходил.
Напомним, что Владимир Путин вступил в должность президента уже в четвертый раз. Ранее в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония инаугурации.