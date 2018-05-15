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19:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Венеции начали борьбу с фастфудом

К новым мерам местных властей подтолкнули некультурные туристы.

Источник: AP 2018

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил о запрете на открытие новых точек уличной еды в городе на ближайшие три года. Это решение также распространяется на популярные среди туристов острова Мурано и Бурано.

Нововведения коснутся и уже существующих точек быстрого питания.

Теперь они должны обеспечить чистоту рядом со своими палатками: поставить мусорные баки, организовать туалеты для туристов, а также регулярно убирать за нечистоплотными клиентами.

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Такие меры были приняты местными властями в связи с тем, что Венеция постепенно начала превращаться из объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в большой стихийный пикник. Туристы здесь повсюду жуют кебабы и хот-доги, купленные в лотках на улице. В итоге лестницы соборов, мосты, главные площади оказываются завалены мусором и продуктами питания. Кроме того, туристы часто подкармливают голубей и чаек, что также ни к чему хорошему не приводит.

По мнению мэра, сам вид жующих повсюду людей значительно ухудшает внешний вид города.

Напомним, что это уже далеко не первая попытка местных властей борьбы за чистоту и привлекательность Венеции. К примеру, в 2008 году здесь был принят закон, запрещающий кормить голубей. За это вас могут оштрафовать на $50−60.

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