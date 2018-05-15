В Венеции начали борьбу с фастфудом
К новым мерам местных властей подтолкнули некультурные туристы.
К новым мерам местных властей подтолкнули некультурные туристы.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил о запрете на открытие новых точек уличной еды в городе на ближайшие три года. Это решение также распространяется на популярные среди туристов острова Мурано и Бурано.
Теперь они должны обеспечить чистоту рядом со своими палатками: поставить мусорные баки, организовать туалеты для туристов, а также регулярно убирать за нечистоплотными клиентами.
Такие меры были приняты местными властями в связи с тем, что Венеция постепенно начала превращаться из объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в большой стихийный пикник. Туристы здесь повсюду жуют кебабы и
По мнению мэра, сам вид жующих повсюду людей значительно ухудшает внешний вид города.
Напомним, что это уже далеко не первая попытка местных властей борьбы за чистоту и привлекательность Венеции. К примеру, в 2008 году здесь был принят закон, запрещающий кормить голубей. За это вас могут оштрафовать на $50−60.