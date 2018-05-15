В Венеции начали борьбу с фастфудом

Источник: AP 2018

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил о запрете на открытие новых точек уличной еды в городе на ближайшие три года. Это решение также распространяется на популярные среди туристов острова Мурано и Бурано.

Нововведения коснутся и уже существующих точек быстрого питания.

Теперь они должны обеспечить чистоту рядом со своими палатками: поставить мусорные баки, организовать туалеты для туристов, а также регулярно убирать за нечистоплотными клиентами.

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Такие меры были приняты местными властями в связи с тем, что Венеция постепенно начала превращаться из объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в большой стихийный пикник. Туристы здесь повсюду жуют кебабы и хот-доги, купленные в лотках на улице. В итоге лестницы соборов, мосты, главные площади оказываются завалены мусором и продуктами питания. Кроме того, туристы часто подкармливают голубей и чаек, что также ни к чему хорошему не приводит.

По мнению мэра, сам вид жующих повсюду людей значительно ухудшает внешний вид города.